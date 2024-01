Ancelotti envía estos mensajes a Xavi Hernández: "No me siento su verdugo" (+Video)

El clásico que le dio la Supercopa de España al Real Madrid, además, con goleada (4-1), puso en relieve a Carlo Ancelotti por ganarle el duelo táctico a su colega Xavi Hernández. Esa dura derrota añadió debates sobre la figura del catalán y su continuidad en el FC Barcelona. Sin embargo, el DT italiano no se sumó a los señalamientos y le envió varias consignas al culé.

"No me siento verdugo de Xavi ni pongo a nadie contra las cuerdas. Respeto a todos los colegas y sé lo complicado que es nuestro trabajo. Cuando las cosas no salen bien siempre somos los responsables", dijo de entrada Ancelotti, al ser consultado sobre si el pasado duelo contra los azulgranas ponía sobre las cuerdas al español.

No fue lo único de 'Carleto' para su compañero de profesión, a quien le deseó un mejor futuro en la temporada, pese a ser su eterno rival en varias de las competiciones: "Le deseo que le vaya bien y como he dicho otras veces tiene todas las herramientas para que le vaya bien".

Mención especial a los suyos

El mandamás del banquillo madridista ya pasó la página de la Supercopa, porque entiende que los elogios que hoy recibe pueden ser cambiados por críticas si no logra superar el escollo del Atlético de Madrid, este jueves en los octavos de final de Copa del Rey, una de sus respuestas así lo dejan entrever: "Creo que lo sabes. Es suficiente con no ganar el derbi de mañana".

Eso sí, que ya esté pensando en lo que viene no le impide reconocer a los suyos y el buen momento que están atravesando, ejemplo el de Vinicius, que fue el gran protagonista contra el Barcelona, tras su hat-trick: "Vinicius ha vuelto a su mejor nivel después de una lesión necesitaba un poco tiempo. Es verdad que ha marcado goles de una manera bastante distinta; está aprendiendo a jugar un poco más por dentro y eso lo hace más peligroso. Ahora es menos previsible cambiando la posición. Está combinando muy bien con Rodrygo".

Para el compromiso, con los vecinos de la ciudad del equipo (Madrid), confirmó la presencia de Rodrygo: "Necesitaba un día más de baja intensidad, mañana estará bien. Lucas Vázquez vuelve el viernes. Rodrygo estará disponible para jugar".

"Tenemos que pensar que jugamos contra un rival muy fuerte y estoy convencido de que será un partido más complicado que en la Supercopa. Lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la competición. Es una eliminatoria directa: estamos focalizados en esto", concluyó Carlo, en sus declaraciones.