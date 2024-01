Xavi no quiere sorpresas y anuncia cuando podría irse del Barcelona

La Supercopa de España fue un duro golpe para el proyecto de Xavi tras cosechar una abultada derrota en la final ante el Real Madrid por marcador de 4-1. Pese al mal resultado, Xavi se ha mostrado optimista para el futuro inmediato y ha confirmado que cuenta con la confianza del presidente, que ha visitado al equipo antes del último entrenamiento antes de los octavos de Copa. A pesar de la derrota, el técnico aseguró que el presidente está contento y con ánimos, y que confía en el staff y los jugadores para afrontar los próximos desafíos.

En cuanto a la confianza de la plantilla en su proyecto, Xavi no tiene dudas: "El día que no estén conmigo cojo las cosas y me voy para casa". A pesar de la derrota en la final de la Supercopa, Xavi aseguró que el equipo está fuerte y que creen en el proyecto. Reconoció que la derrota dolió, pero que quieren hacerlo bien y repetir el éxito de la temporada pasada.

Los títulos son los que marcarán su futuro en el FC Barcelona, según Xavi. El técnico explicó que siempre ha sido así, y que está en el cargo porque se han cumplido los objetivos. En su primer año, el objetivo era ser cuartos, y el equipo se encuentra en la segunda posición. El año pasado, el objetivo era LaLiga, y se ganó la Supercopa, superando las expectativas. Esta temporada, el objetivo son los títulos grandes, como la Champions. Xavi dejó claro que si no se cumplen los objetivos, será el primero en reconocerlo y tomar medidas.

A pesar de la derrota en la Supercopa, Xavi se mostró optimista y afirmó que están más cerca del éxito a pesar de ese revés. El técnico enfatizó que esta es su realidad y que no puede controlar lo que sucede fuera del equipo.

Sobre el partido ante Unionistas, Xavi mostró su descontento con el aspecto defensivo del club, señalando que hay que mejorar a nivel defensivo y que el otro día dijeron muchas facilidades al rival. "Es difícil entender qué pasa. Trabajaremos más la línea defensiva y los aspectos a mejorar, a nivel individual, grupal, lineal... trabajaremos para no cometer errores", sentenció.