Mbappé habla sobre lo normal que son los cambios en el fútbol: ¿Aviso para el PSG?

El 2024 será un año clave en la carrera de Kylian Mbappé, el francés vuelve a tener en sus manos la posibilidad de irse o quedarse en la capital de Francia, según lo que crea más conveniente para su carrera. Está claro que el campeón del mundo tiene varias ofertas importantes sobre la mesa y a la vez el París Saint-Germain insiste en mantenerlo como su gran referente.

No es muy normal ver a Mbappé hablar sobre su futuro y sobre lo que piensa que podría suceder con su carrera, sin embargo, en unas recientes declaraciones dejó pistas de lo que podría venir a partir de este mismo año para un jugador que parece no caer ante la presión de lo que dicta el público.

“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, asegura Kylian.

El francés, que todavía no supera los 25 años, es uno de los jugadores más codiciados en el mundo del fútbol, su gran exhibición en el último mundial ganado por Argentina solo fue una demostración de su gran capacidad para liderar un equipo y dejar claro que no tiene nada que envidiar a ningún otro jugador.