Presidente del Paris Saint-Germain sobre Lionel Messi: “Le faltó el respeto al PSG” (+Declaraciones)

Lionel Messi llegó al Inter Miami el pasado mes de julio de 2023, para lo que sería la segunda mitad de temporada de la Major League Soccer (MLS). El astro argentino aterrizó en suelo estadounidense proveniente del Paris Saint-Germain, club de que fue parte por dos temporadas, pero decidió marcharse luego de mencionar que no la pasó bien en el club de la capital francesa.

Luego de seis meses de la partida del ocho veces ganador del Balón de Oro del PSG, el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, le concedió una entrevista al ex jugador Jerome Rothen en su podcast “Rothen s'enflamme”, en el que habló sobre la relación con Lionel Messi y su temprana salida del conjunto parisino.

Asimismo, uno de los puntos que tocó el mandatario del combinado parisino fue la decisión del Paris Saint-Germain de no homenajear al capitán de la selección argentina luego de haber ganado el Mundial de Catar 2022. Dicha situación no le cayó nada bien al atacante argentino, quien mencionó previamente que fue el único jugador argentino en no obtener un reconocimiento de su club.

Declaraciones de Al-Khelaifi

En la charla con el ex jugador del Mónaco y el PSG, Nasser Al-Khelaifi explicó la razón por la que el club de la capital francesa decidió no homenajear a “Leo”, decisión que el mandatario del Paris Saint-Germain justificó. “No celebramos a Messi porque ganó el Mundial contra Francia y lo ganó contra Kylian, y porque también somos un club francés, así que no lo celebramos para que la afición no le silbara”, mencionó el mandamás.

De igual manera, el catarí trajo a colación algunas declaraciones que dio Lionel Messi al salir del PSG, en las que mencionó que vivió una época difícil después de abandonar al FC Barcelona.

“Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después. Eso no es el respeto. No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos”, finalizó Nasser Al-Khelaifi.