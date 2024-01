Pep Guardiola habla claro sobre el Barcelona tras ganar el The Best

En la gala de los premios The Best, uno de los grandes protagonistas fue el director técnico catalán, Pep Guardiola, quien llevó a su Manchester City a ganar una histórica triple corona que le sirve para refrendar su posición como uno de los mejores estrategas de la actualidad y de la historia. A pesar de todos éxitos, el ex entrenador del Barcelona su acuerda de su primer equipo en todo momento.

Guardiola ganó el primer premio The Best de su carrera tras dominar por completo en el fútbol inglés y europeo. Pep demuestra año tras año que es una referencia en la disciplina; Su gran influencia cada día escala hasta más rincones. La trayectoria que comenzó como entrenador del Barcelona B ahora lo coloca como el segundo técnico con más Champions y cada día se acerca más a Sir Alex Ferguson para ser el entrenador con más títulos que se haya conocido.

El ganador del The Best no olvida cual es su casa y envía un sentido mensaje en medio de la actual incertidumbre culé: "El Barça es el club de mi corazón. Barcelona es la razón por la que estoy aquí, Barcelona es parte de mi vida". Guardiola no huye a los cuestionamientos sobre su barcelonismo, pese a que sigue insistiendo que su etapa en Cataluña ya esta cerrada.

Pep se impuso en la votaciones a los italianos Simone Inzaghi y Luciano Spalletti, el Primero llegó a la final de la Champions con el Inter y el segundo se coronó como campeón de la Seria A con el Napoli.