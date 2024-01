Premios The Best: No hubo sorpresa y Pep Guardiola se coronó como 'El Mejor Entrenador' (+Video)

Es oficial y no hubo sorpresa en el auditorio Eventim Apollo de Londres, al menos, en la coronación de la categoría al 'Mejor Entrenador Masculino' de la FIFA. Era un secreto a voces que Pep Guardiola iba a culminar su paseo triunfal con este galardón en los premios 'The Best' y sumar, así, el segundo a su extraordinaria trayectoria.

El catalán dibujó un 2023 con su Manchester City una temporada casi perfecta, en la que pudieron llevarse a sus vitrinas hasta un triplete: Champions League, Premier League y FA Cup. Con semejante campaña, era muy difícil que el español no ocupara la primera posición.

Guardiola superó en el podio a Luciano Spalletti, campeón de la reciente Serie A con el Napoli, y Simone Inzaghi, quien destacó por liderar al Inter de Milán a la final de la edición pasada de la Liga de Campeones, justamente, que perdieron 1-0 contra el City de Pep.

El estratega de 'Los Ciudadanos' se acordó de sus colegas en sus primeras declaraciones, tras recibir su merecida distinción: "Comparto este premio con Spalletti e Inzaghi. Luciano, has hecho una gran temporada con el Nápoles. Simone, yo solo sé lo difícil que fue ganarte la final. También comparto el premio con los propietarios del City. También con Ferran Soriano y Txiqui, que confiaron en mí para este proyecto".