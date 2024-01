¿El secreto de Guardiola? Exjugador a las órdenes de Pep confesó la norma que más le sorprendió del DT (+Video)

Algo bueno tienes que estar haciendo para que la mayoría de los que te conozcan se desvivan en elogios cada vez que te mencionan. Este es el caso de un Pep Guardiola, del que uno de los jugadores que pasó por su batuta se deshizo en aplausos por las formas del entrenador, hasta el punto que reveló algo que lo marcó del español.

Gaël Clichy, hoy con 38 años de edad, coincidió con Guardiola en su paso por el Manchester City y contó en una conversación con The Coaches Voices lo que significó el estratega a su recorrida carrera: "Mi último año en el City fue la primera temporada de Pep en el club. Jugué más partidos con él en una temporada que con cualquier otro entrenador del City. Pero tengo sentimientos opuestos sobre ese año con Pep. Estoy agradecido por lo que aprendí bajo su batuta, pero me hubiera gustado que hubiera sido más de una temporada. Encendió una chispa en mi forma de ver el fútbol y me hizo querer aprender aún más"

"Ahora, cuando veo fútbol, no puedo distanciarme de lo que he visto y de lo que aprendí de Pep. Todo eso, en una palabra, sería: detalles. Pep es todo detalles. Sea como sea que quieras jugar —independientemente de tus ideas, tu visión, tu pasión por una determinada forma de jugar—, los detalles te llevarán hasta allí. Como jugador, siempre fui consciente de los detalles. Tuve que trabajar duro y estar al máximo nivel, dentro y fuera del campo. Pep me decía: ‘Sigue haciendo las cosas al detalle, porque los detalles te llevarán hasta el final’. Fue increíble verlo en ", siguió expresando.

¿Su secretos?

En su breve paso, si algo dejó más que sorprendido a Clichy fueron los métodos del catalán, del que cuenta tenía una estricta medida con los jugadores que tenían sobrepeso: "Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas", dijo en referencia a la conocida “regla de los dos kilos”.

"En el fútbol, siempre escuchas a los entrenadores decir: ‘Si tienes sobrepeso, no entrenas’. Al final, si se trata de un jugador importante, la norma se mete debajo de la alfombra porque necesitan a ese jugador. Con Pep, si estabas dos kilos por encima del peso que debías tener después de terminar el trabajo duro y la alimentación adecuada de la pretemporada, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas", admitió en la charla.

Su revelación no quedó hasta ahí. Y es que el entrenador tiene algo que valoran mucho los futbolistas: la delegación de responsabilidades. "En pretemporada su preparador físico me dijo: ‘Los números que estás registrando en cada sesión de entrenamiento son increíbles’. Yo le dije: ‘Genial, es uno de mis principales atributos’. Y él me dijo: ‘Pero estás haciendo los mismos números que Dani Alves’", insistió Clichy.

"Hicimos una pausa de 40 segundos para beber agua después de un ejercicio de pases, antes de empezar con el preparador físico. Estaba en otro campo, esperando a que todos los jugadores se reunieran para explicar el ejercicio. Pep me llevó aparte durante la pausa para beber agua y empezó a hablarme. ‘Sabes, cuando recibas el balón ahí, quiero que seas capaz de hacer esto, porque si lo haces entonces crearás esto por ahí’. Su explicación era tan apasionada, y yo estaba tan metido en ella que el tiempo pasó de los 40 segundos", explicó de inicio el exfutbolista, para después completar la anédota.

"El preparador físico señaló su reloj y gritó: ‘¡Pep! Ahora me toca a mí, tú hablas después’. Pep me miró y dijo: ‘Vale, vete y hablaré contigo después del entrenamiento’. Ahora bien, todos sabíamos que Pep era el tipo principal, el jefe, pero allí mismo, delante de todo el mundo, puso a su cuerpo técnico al mismo nivel. El mensaje era claro: si te metes con mi cuerpo técnico, es como si te metieras conmigo", explicó el exfutbolista, que ahora tiene otra misión en el fútbol, como ayudante de la selección sub-21 de Francia, que lidera el mítico Thierry Henry.

En su paso con Guardiola, este lateral jugó 39 partidos y sumó a 'Los Ciudadanos' dos goles, así como registró en su galera cinco trofeos con el club: dos Premier League, dos Copa de la Liga y una Community Shield.