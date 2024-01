¿Sustituto de Xavi? La frase de Pep Guardiola que ilusiona a parte del barcelonismo (+Video)

Si hubo un nombre, ampliamente, recordado ayer en parte de la afición del FC Barcelona es, sin duda, Pep Guardiola. El conjunto catalán cayó fuertemente (4-1) en la final de la Supercopa de España y con un marco aterrador, porque la goleada se la propinó -nada más y nada menos- que su eterno rival: el Real Madrid. Al termino del partido, la masa social culé se ha dividido en dos, entre los que quieren que Xavi Hernández siga al frente del equipo y los que recordaron al mejor técnico de su historia.

Ese recuerdo vino atado con una frase que quedó sonando en el ideario de un grupo de los azulgranas, que -ante el varapalo contra los merengues- sacaron del baúl una posibilidad que el mismo Guardiola se encargó de poner en su día sobre la mesa.

El catalán explicó que su regreso al Barcelona solo estaría en sus planes, siempre y cuando el club azulgrana lo necesitara a gritos, justamente, ese cuadro es el que algunos analizan para pedirle al entrenador que reviva su promesa. "Yo puedo estar trabajando aquí (Manchester City), pero si el Barcelona me llama yo iría porque es mí club", dijo Pep, hace un año, cuando el proyecto de Xavi estaba empezando a carburar y encaminando a La Liga.

Ahora bien, aunque apeló esa vez a un tono de sentimiento con la entidad de su vida, en la que brilló como jugador y fue capaz de darle un triplete, con un sextete, como entrenador, después se encargó de matizar sus declaraciones cuando la ilusión se desbordaba por las mentes blaugranas.

"Mí etapa como entrenador del FC Barcelona se acabó. Ojalá Xavi esté muchos, muchos años en el Barça. Y cuando decida que ya se ha acabado su etapa vendrá Busi (Busquets) u otro", expresó Guardiola, para pulverizar cualquier opción de volver al mando del banquillo culé. Eso sí, nunca se negó a que su regreso pueda estar dibujado como un directivo.

Xavi ratificado

En su día, el hoy técnico del Manchester City, apostó por la continuidad de Xavi, algo que en las oficinas del Barca también suscriben, pese al dolor de cabeza que significó la goleada en Supercopa.

El mismo Deco, director deportivo del club, se encargó de desactivar la bomba que pudiese poner en duda la continuidad de la figura culé y le expresó un nuevo espaldarazo.

"No tiene sentido la pregunta (sobre alguna posible salida del DT). Es una final. No es el momento de hablar del futuro de Xavi. Tiene la confianza del presidente, la dirección deportiva... Es una derrota dura que hay que discutir, pero no cambia nada", dijo Deco, al termino del encuentro.