¿Culpables? Estos son los más señalados en el Barcelona después de la goleada contra el Real Madrid (+Video)

No hubo celebración en Can Barca. Ahora mismo, la mayoría -de todo lo que se relacione con el equipo- es un muro de lamentaciones y dedos señalando a los presuntos culpables de una jornada que dejó para el Barcelona varias postales: como la una goleada de 4-1 contra el Real Madrid, además, de un nuevo título en las vitrinas del eterno rival.

Parte de la afición, al termino del partido, enfiló sus comentarios sobre algunos de los efectivos que estuvieron en el campo en la final de la Supercopa de España contra los merengues. Por eso, toca repasar a los que están en la mira.

Xavi Hernández

En este tipo de varapalos, siempre hay quienes apuntan los cañones en dirección del alto mando técnico. Esta vez, quien se erige como el mandamás del banquillo culé es el mítico Xavi Hernández, a quien responsabilizan de la fragilidad mostrada, por momentos, del equipo. El mismo estratega se echó el peso en sus hombros y pidió perdón a la afición por no haber competido en el juego decisivo por este trofeo.

Jules Koundé

El defensa salió en la foto en tres de los cuatro goles del Madrid, con acciones que, claramente, aplican para considerarlos errores impropios en este nivel, menos, si tienes en frente a uno de los equipos que mejor sabe aprovechar los espacios en carrera.

En la final, Koundé no jugó en la posición de lateral, donde sí jugó en la semifinal contra Osasuna y en la que viene mostrando sus mejores actuaciones. Como zaguero, viene registrando algunos compromisos con estas lagunas, algo que ya empieza a irritar a parte de la afición, que pide que se le ubique, en el mejor de los casos, definitivamente, en la banda diestra.

El resto de la defensa

Realmente, el único de la defensa culé, que se venía salvando en el compromiso, era Ronald Araújo, a quien nuevamente Xavi lo alineó en banda derecha para intentar frenar a Vinicius, el gran protagonista de la jornada con tres goles. Esta vez, en el Madrid lo tenían claro y evitaron que el extremo merengue enfrentara al uruguayo sin espacios y en el uno contra uno.

La apuesta fue clara: ir al espacio. En eso, ninguno en la defensa se puede rescatar, con algo de excepción de Araújo, que salvó los muebles en varios de los lances madridistas, pero que luego perdió los argumentos que le favorecían, al cometer un penal evitable a Vinicius, en el mejor momento de los blaugranas, y después terminar expulsado en el segundo tiempo.

En lo que respecta a Andreas Christensen, hay que decir que no sumó contundencia a la zaga, y de Alejandro Balde, que no logró hacerse del partido en ataque, así como tampoco se erigió como un apoyo rentable en la retaguardia.

Sergi Roberto

Sin pena ni gloria, hay que decirlo, fue su partido. Llevó el brazalete de capitán, pero no pesó en el juego. En ataque, no fue el jugador propio para surtir de balones a los delanteros y, en defensa, no pudo contener las corridas del Real Madrid. Tan discreto fue su encuentro, que el técnico lo escogió como uno de los primeros que debió salir del campo, para darle entrada a Fermín Lopez al minuto 61'.

Con actuaciones como estas, son muchas las voces que siguen sin entender su presencia en el equipo y los que siguen pidiendo que se dé por terminada su etapa en el club, en la que representa todavía uno de los antiguos vestigios del viejo Barca.

Robert Lewandowski y Ferrán Torres

Con Sergi Roberto, como el 'cuarto mediocampista' de Xavi en el partido, el ataque azulgrana tuvo solo dos piezas para hacerle daño al Madrid: Robert Lewandowski y Ferrán Torres. Sin embargo, ambos siguieron en el estado modesto que vienen atravesando.

Eso sí, sin ser mezquino, en esa primera mitad fueron los que llevaron algo de peligro al arco de Lunín, incluso, el polaco -con su gol- fue un aro de luz a las esperanzas de un Barcelona, que soñó con remontar el marcador, antes del penal que desvanecía esas posibilidades.

Con todo y eso, desde el alto mando del club, le dieron un nuevo espaldarazo al entrenador, de la mano de Deco, el director deportivo, quien desactivó de inmediato cualquier especulación con el tema: "No tiene sentido la pregunta (sobre alguna posible salida del DT). Es una final. No es el momento de hablar del futuro de Xavi. Tiene la confianza del presidente, la dirección deportiva... Es una derrota dura que hay que discutir, pero no cambia nada".