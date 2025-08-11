Miss República Dominicana: Ganadora perdió a su madre en tragedia de Jet Set

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este domingo 10 de agosto se llevó a cabo la final de Miss República Dominicana 2025, en la que la guapa Jennifer Ventura, se llevó la corona. Para la ingeniero civil y representante de Barahona, es una victoria agridulce ya que hace pocos meses perdió a su madre en la tragedia Jet Set.

Antes de convertirse en la embajadora de la belleza dominicana, la joven había revelado en una entrevista la devastadora muerte y cómo su progenitora fue una motivación para entrar con ganas al certamen.

Seguir por su sueño

Ventura se definió como un ejemple de resiliencia de seguir luchando por sus sueños, metas y objetivos en la vida, sin la imagen de su madre. Sin embargo, reconoció que ella ahora la acompaña desde el cielo.

Afirmó que cada pasó que ha dado sabe que es un orgullo para su progenitora, por verla una mujer decidida y bella que ahora buscar darle al país caribeño la segunda corona de Miss Universo.

“Era un sueño que tenía desde pequeña. La vida creó un propósito con sentido, en ese mi madre, mi motivación, ya que luego de su pérdida en el Jet Set, se que es el proceso mayor para caminar este sendero nuevo”, dijo.

Igualmente, reconoció que el dolor no se irá de su corazón, pero ahora está transformado en una lucha de orgullo. Además, pidió al público que no lo viera como algo superficial, sino de fuerza.

¿Quién es la belleza?

La morena acumula 36,5 mil seguidores en Instagram, tiene 27 años y tiene una maestría internacional en ingeniería civil.

La nacida el 7 de enero del año 2000, comienza una intensa preparación junto al equipo de Magaly Febles para buscar el centro mundial en Tailandia, a finales de este año.