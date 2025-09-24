Padre de Elon Musk responde a las acusaciones de abuso a cinco familiares

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente reportaje de The New York Times, destapó un escándalo de alto voltaje sobre Errol Musk, padre del magnate Elon Musk, quien ha sido acusado de abuso sexual infantil a cinco miembros de su familia.

El caso involucra al menos a cinco hijos e hijastros a lo largo de tres décadas. Estas denuncias no solo han sacudido los cimientos del clan Musk, sino que también han puesto sobre la mesa viejas rencillas familiares, silencios prolongados y secretos que parecían enterrados.

Acusaciones al padre de Elon Musk

La investigación destapada por el reconocido medio estadounidense, reúne corres electrónicos, cartas familiares, entrevistas y registros judiciales para reconstruir una historia escalofriante.

El primer señalamiento apunta a 1993, cuando la hijastra de Errol de apenas 4 años, reportó tocamientos inapropiados en su hogar. Años después, esa misma joven habría descubierto al hombre oliendo su ropa interior sucia.

Las turbias historias también alcanzan a dos hijas y un hijastro, quienes sostienen que fueron víctimas durante su infancia. Más recientemente, en 2023, su hijo de cinco años habría manifestado que su padre le tocó las nalgas, lo que derivó en la intervención de servicios sociales.

Aunque se abrieron tres investigaciones policiales en distintos periodos, ninguna derivó en una condena formal hasta ahora. Dos casos fueron cerrados y el expediente restante está pendiente de aclaración.

Reacción de Errol Musk

El empresario salió al paso para defenderse y, en unas declaraciones al New York Times, las calificó de “tonterías”, asegurando que, serían producto de manipulación interna para extorsionar a su hijo.

En su defensa, argumenta que algunos familiares estarían presionando a los menores para que hicieran declaraciones falsas, con fines económicos. También enfatiza que no hay pruebas concretas que respalden las denuncias.

Por su parte, el dueño de X (antiguo Twitter), no ha ofrecido declaraciones públicas respecto al nuevo reporte. Sin embargo, este caso arroja luz sobre su relación siempre turbulenta con su padre, de la que se habla poco pero que, según distintos relatos, los ha distanciado.