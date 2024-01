¡Sorpresivo! La decisión del Bayern Múnich que coloca a Alphonso Davies muy cerca del Real Madrid (+Detalles)

El Real Madrid continúa siendo uno de los equipos más activos en la actual ventana de transferencias invernal. A pesar de no concretar ningún refuerzo para la plantilla de Carlo Ancelotti de cara a la segunda mitad de temporada, el combinado merengue ha estado presente en varios de los rumores más esperados del mercado, como es el caso de Kylian Mbappé o Erling Haaland.

De esta manera, uno de los jugadores que pretende el conjunto de la capital española es Alphonso Davies, actual lateral del Bayern de Múnich. El zaguero canadiense culmina contrato con la delegación bávara al final de la próxima temporada, por lo que el entorno del jugador y el club alemán llevan meses intentando llegar a un acuerdo para la extensión de contrato del canadiense.

No obstante, según el medio alemán “Sport Bild”, el entorno de Davies le ha dejado claro al Bayern que su firma pasa por un importante aumento de sueldo que le coloque entre los mejores pagados de la plantilla. El ex de Vancouver Whitecaps quiere doblar su salario para llegar a cobrar entre 13 y 14 millones de euros, una cifra a la que el Bayern no estaría dispuesto a llegar.

El combinado de Baviera sigue apostando por el jugador porque consideran que es una pieza fundamental para su equipo, disputando 24 partidos en lo va de temporada en todas las competiciones. Sin embargo, el actual campeón de la máxima división del fútbol alemán se verá obligado a vender a Davies en unos meses, para evitar que se vaya a coste cero el próximo año.

Buenas noticias en Madrid

Christoph Freund, director deportivo del conjunto bávaro, confirmó que volverán a retomar las conversaciones en breves: “Ha habido especulaciones durante mucho tiempo. Phonzy tiene contrato con nosotros hasta 2025 y estoy convencido de que está muy contento de jugar en el Bayern”, dijo el austríaco y añadió: “Nos gustaría mucho que se quedara más tiempo en el Bayern. Vamos a mantener conversaciones”.

En Vadebebas ven con buenos ojos la posible llegada de Aplhonso Davies, quien llegaría para reforzar una línea defensiva qua se ha convertido en el punto débil para el técnico italiano del Real Madrid.