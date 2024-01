Ancelotti y su equipo se crecen: "Me dijeron que estamos jugando buen fútbol"

El Real Madrid pasa por su mejor momento de la actual temporada, el equipo merengue viene de aplastar al Barcelona en la Supercopa de España y ahora le toca volver a enfrentarse al Atlético de Madrid con la moral por las nubes, tal como lo demuestran las palabras de Carlo Ancelotti en su última rueda de prensa.

Los blancos pasan por un complicado tramo del calendario pero cuentan con la confianza necesaria para salir airosos de la situación, tal como lo demuestran los resultados de sus dos últimos partidos. El Real Madrid marcó 9 goles en los últimos dos partidos, 5 contra el Atlético y 4 contra el Barcelona... Por tal motivo Ancelotti celebra.

"Me encanta el ambiente que tenemos en el club y el vestuario. Ese es el éxito, el fuerte espíritu de equipo. Y estamos jugando un buen fútbol, sólidos y con las ideas claras. No lo digo yo, me lo dijo ayer Sacchi por teléfono: buen ambiente, espíritu de equipo y hacer un buen fútbol".

Para el Madrid es clave que Vinicius Jr. regrese a su mejor nivel, como dejó por sentado contra el Barcelona, sin el brasileño el equipo merengue es menos peligroso y depende en demasía de Bellingham. "Ha vuelto a su mejor nivel. Necesitaba tiempo. Está aprendiendo a jugar más por dentro, y es lo hace más peligroso, menos previsible", además Carlo también valoró su actitud tras el partido. "Me gustó más lo que dijo tras la final que los tres goles".

Ancelotti aprovechó para aclarar que es consciente de lo complicado que va a ser el partido en casa del Atlético de Madrid: "Será más complicado que en la Supercopa, porque el Atlético está muy fuerte en su casa. No creo que los derbis anteriores nos den un ventaja psicológica. Cada partido es distinto. ¿Provocaciones? Para nada hemos trabajado en eso. Jugamos ante un rival muy complicado, es un partido entre dos equipos que pueden ganar el torneo, y eso habla del nivel del duelo".