Sale a la luz violación que vivió Juan Gabriel a los 13 años por un sacerdote

Para nadie es un secreto que el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, vivió muchos momentos difíciles en su vida, como una violación por parte de un cura cuando tenía tan solo 13 años. El reciente documental de Netflix sobre “El divo de Juárez”, contó en el primer episodio del delicado momento que enfrentó el intérprete.

Duro relato

La producción dirigida por María José Cuevas, tiene tan solo cuatro capítulos que se serán entrenados en la plataforma streaming semanalmente. En el primer episodio el periodista Alejandro Brito, habló que el sacerdote se aprovechó de la inocencia del artista fallecido, para abusarlo siendo un jovencito.

El periodista comentó que el intérprete “Hasta que te conocí”, tuvo que ir a la casa del sacerdote para trabajar. Además, revelaron que el amaneramiento de Juan Gabriel, le trajo muchos problemas con las autoridades, quienes en más de una ocasión lo detuvieron.

“Si tú ves su declaración se puede apreciar la difícil y solitaria infancia que tuvo, sin ninguna orientación ni apoyo familiar, ya que no tenía un hogar bien integrado. A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él”, comentó Brito, dejando a los fanáticos del artista totalmente impactados.

Vida de Juan Gabriel

El documental que lleva por nombre “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, mostrará en los próximos capítulos la delicada situación del cantante, quien falleció el 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California.

El nuevo proyecto se une a la serie biográfica del artista “Hasta que te conocí”, que en 13 episodios mostró los momentos que Alberto Aguilera Valadéz, enfrentó antes de llegar a la fama.