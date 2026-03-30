Polémica en concierto de Ricky Martin: mujer fue sacada a empujones

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El sábado 28 de marzo el cantante y compositor puertorriqueño Ricky Martin, realizó un concierto en el Parque Kukulcán de Mérida, México, donde deleitó a sus seguidores con sus éxitos más grandes. Sin embargo, para una fanática el show terminó de manera polémica.

Tensa situación

En redes sociales corre el video de una mujer identificada como Astrid Ceballos, quien fue sacada del recinto a empujones y arrastras.

Medios del país azteca afirmaron que la mujer fue retirada por el personal de seguridad, por según haber presentado varios altercados, uno de ellos el grabar con su teléfono.

El público grabó como la mujer estuvo tratando de quedarse en el espectáculo, pero fue sacada a empujones de la segunda fila de la zona oro.

Tras el video que se hizo viral en las plataformas digitales, la empresa encargada de los boletos realizó un comunicado, informando que según la mujer fue retirada por insistir en colocarse en zonas que no le correspondían.

Astrid rompió el silencio

La mujer grabó un video en las afueras del recinto llorando y molesta por la situación, ya que no pudo convencer al personal de seguridad de para quedarse.

“Me sacaron del concierto de Ricky Martin, dicen que yo estaba haciendo disturbios y eso no es verdad. Estaba en la zona fan oro. Cuando comenzó el show todos se levantaron y no veíamos, por lo que nos acercamos un poco adelante”, destacó.

Con lágrimas y muy afectada comentó que los de seguridad le pidieron que regresará a su puesto, pero ella le pidió que le informaran a todos los demás, que se bajaran para así poder ver el show.

“Luego de decirme que volviéramos a nuestros puestos, la de seguridad me agarra el teléfono por grabar y me tapa mi celular, estoy muy molesta. Invertí mi dinero para poder ver a Ricky”, dijo.