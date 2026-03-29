Enrique Iglesias recibe duras críticas por posibles "daños físicos" a su bebé

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El reconocido cantante, Enrique Iglesias, ha vuelto a conquistar a sus seguidores… ¡pero esta vez fuera de los escenarios!

El artista español compartió en sus redes sociales un encantador video familiar donde aparece bailando con su bebé de apenas tres meses, generando una ola de ternura y miles de reacciones entre sus fans.

El tierno momento de Enrique Iglesias con Romeo

En el clip, publicado recientemente en la cuenta del cantante, se puede ver al pequeño Romeo levantándose con soltura mientras su padre lo sostiene de las manos en el jardín.

La escena, capturada por las hermanas mayores, Lucy (8) y Mary (6), se ha convertido en un fenómeno de ternura que ha hecho sonreír a millones en Instagram.

Aunque Enrique es conocido mundialmente por sus éxitos musicales, con una carrera que incluye discos como Final (Vol. 1) y Final (Vol. 2) y múltiples giras internacionales, en los últimos años ha puesto un fuerte énfasis en su vida familiar junto a su pareja, Anna Kournikova.

No todo es color de rosa

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Pese a que fans de distintas partes del mundo celebraron la publicación con mensajes llenos de corazones, risas y buenos deseos para la familia, otros no estuvieron tan contentos con esto.

Tomando en cuenta que el pequeño integrante de la familia solo tiene tres meses, muchos criticaron el hecho de que ya esté de pie y, también rechazaron la manera en la que fue levantado por su padre.

"Un bebé de esa edad no está física ni neurológicamente preparado para esa postura", "A los bebe no se le levanta asi de los brazos", "Es muy malo para sus piernitas ponerlo de pie tan chiquito", "Dios mío eso le hace daño al bb" y "¿Si sabrá que levantarlo asi es peligroso?", opinaron los usuarios.