Enrique Iglesias revela imagen de su cuarto hijo nacido en el 2025 ¡Cuchura!

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El cantante y compositor español Enrique Iglesias, derritió las redes sociales al postear una hermosa imagen familiar, destacando por la belleza de su hijo más pequeño, llamado Romeo.

El intérprete de “Bailamos”, ha formado un hogar muy feliz con la extenista y modelo rusa, Anna Kournikova. La pareja ha procreado a cuatro pequeñitos llamados Lucy, Nicholas, Mary y Romeo, este último nacido el 17 de diciembre del 2025.

Una hermosa fotografía

“Familia”, es el mensaje con el cual Enrique acompañó la bonita imagen, en la que aparecen los cuatros niños con un mar de fondo, resplandeciente sol y al borde de un lujoso yate, demostrando que pasaron un día de paseo increíble.

El bebecito aparece en la imagen serio y con los ojos bien abiertos, mientras su famosa madre los fotografiaba con su Iphone.

Romeo portó un hermoso trajecito en color azul cielo y con estampado de elefantes, haciéndolo ver como todo un caballerito.

La familia Iglesias-Kournikova ya había posteado hace algunas semanas imágenes del bebecito, quien ha llegado como un bálsamo de amor y felicidad para sus hermanos.

Las reacciones no se hicieron esperar para la familia, entre ellos de Lili Estefan y María Caleste Arrarás, quienes colocaron emojis de corazones rojos.