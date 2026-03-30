Se retira jockey que ganó más de $30 millones de dólares como profesional

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo se cumplió la última jornada del Championship Meet de la temporada 2025-2026 en el hipódromo de Gulfstream Park, donde se realizó una jornada de 11 carreras que dieron por finalizado a uno de los meetings más importantes de Estados Unidos.

Estados Unidos: Jockey Luca Panici se retira como profesional

En la programación de este domingo, el jockey profesional Luca Panici cumplió su última jornada como jockey profesional y finalizó con un segundo lugar en la décima carrera de la jornada dominical con el ejemplar Baytown Parfait, detrás del purasangre ganador, el irlandés Palace View, conducido por el venezolano Javier Castellano.

El italiano Panici finaliza el 2026 con diez victorias en 102 compromisos de montas que realizó y deja una campaña general de 943 victorias en más de 10.000 montas que realizó y logró ganar $30.526.648 en su carrera de 20 años de experiencia en Estados Unidos, debido a su primera monta en el 2005 y de manera continua a partir del 2010.

A lo largo de su carrera, logró ganar 32 Stakes y de ellos, tres apenas fueron de grado, donde la más importante sería el Inside Information G2 en el 2023 con Maryquitecontrary, mientras que las otras pruebas que obtuvo fueron el Sam Davis G3 en el 2020 con Sole Volante y el Azalea Stakes G3 en el 2012 con Another Romance.