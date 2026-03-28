MLB: Javier Sanoja brilla en el inicio de temporada y recibe su Guante de Oro

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Javier Sanoja ha comenzado la nueva temporada de las Grandes Ligas exactamente donde dejó la anterior: en la cima de su juego. Tras un debut de campaña impecable, en el que se fue de 3-3 en su primer compromiso, el joven maravilla de los Marlins de Miami continuó la celebración este sábado en un escenario inmejorable.

Un reconocimiento a la excelencia defensiva

Antes de que se cantara "Play Ball" en el enfrentamiento contra los Rockies de Colorado, el terreno del LoanDepot Park se convirtió en el escenario de un emotivo homenaje. Sanoja, acompañado por miembros de la gerencia de los Marlins y sus familiares, levantó oficialmente el Guante de Oro que lo acredita como el mejor utility de la Liga Nacional.

La ceremonia tuvo un componente histórico y personal muy profundo. Además del trofeo dorado, el jugador recibió un obsequio invaluable: la almohadilla que estafó durante el Clásico Mundial de Béisbol para sellar la victoria de Venezuela. El cojín llegó a sus manos firmado por cada uno de los integrantes de la organización, un gesto que subraya el respeto que se ha ganado el criollo en el clubhouse.

Una campaña de novato para el recuerdo

El galardón defensivo es el broche de oro para una temporada de debut que resultó brillante desde cualquier ángulo estadístico. Sanoja no solo cumplió con el guante, sino que se estableció como una de las piezas ofensivas más consistentes entre los novatos de la Liga Nacional.

Durante su primer año, el venezolano logró ubicarse en el Top 10 de los debutantes en 11 categorías distintas. Destacó especialmente como el segundo mejor en triples de la liga con 4 y el cuarto en dobles con 22. Su capacidad para poner la bola en juego y recorrer las bases lo llevó a registrar 76 hits, 40 carreras anotadas y 38 impulsadas, cerrando con un promedio de .243 y un OPS de .683 que ratifican su madurez en el plato.

Versatilidad: El sello distintivo de "Javy"

Más allá de los números con el madero, es su capacidad para cubrir casi cualquier rincón del diamante lo que ha dejado boquiabiertos a los expertos. “La versatilidad de Javy es una de nuestras fortalezas”, afirmó Clayton McCullough, mánager de los Marlins, quien ha sabido explotar la capacidad atlética del jugador.

La temporada pasada, Sanoja realizó ocho apariciones como lanzador y defendió siete posiciones distintas (lanzador, primera, segunda y tercera base, campocorto, y los jardines izquierdo y central). Según datos de Elias Sports Bureau, esta hazaña lo coloca en un selecto grupo de apenas 10 jugadores en la historia de las Mayores en cubrir siete posiciones diferentes en una misma zafra, consolidándose como el "comodín" más valioso del Viejo Circuito.