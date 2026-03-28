Sandy Alcántara recupera su brillo: victoria récord en el Opening Day de los Marlins

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Sandy Alcántara parece haber dejado atrás los fantasmas de la inconsistencia. El as de los Marlins de Miami inició la temporada 2026 con una nota alta este viernes, liderando a su equipo hacia una victoria ajustada sobre los Rockies de Colorado. En una tarde donde el control y la potencia volvieron a ser sus mejores aliados, el dominicano reafirmó por qué sigue siendo el corazón de la rotación del sur de la Florida.

Alcántara permitió apenas cuatro imparables y una carrera en lo que fue su sexta apertura en un Día Inaugural, estableciendo un nuevo récord histórico para la franquicia de los Marlins. Con cinco ponches y dos bases por bolas en su cuenta, el derecho demostró que la versión dominante que lo llevó a la cima del béisbol está plenamente vigente.

Superando los obstáculos del pasado

Este inicio de campaña representa una reivindicación personal para Alcántara. Tras perderse todo el 2024 debido a una cirugía Tommy John, su regreso en 2025 fue accidentado, terminando con una efectividad inusual de 5.36. Los rumores de un posible traspaso y la presión por recuperar su nivel de Cy Young pesaron sobre el lanzador durante gran parte del año pasado, aunque logró cerrar con un sólido récord de 7-3 en sus últimas 12 salidas.

“Es fantástico para mí, sobre todo ganar el primero”, confesó Alcántara tras el encuentro. “Sabemos que esta es una temporada larga y es mucho mejor cuando empiezas ganando”. Su actuación del viernes validó la confianza de la gerencia, que decidió mantenerlo como el pilar del proyecto a pesar de las ofertas que llegaron a las oficinas de Miami durante el invierno.

El desarrollo del duelo en la lomita

El dominio de Alcántara fue casi absoluto en el primer tercio del juego, permitiendo que solo un corredor alcanzara base. El único momento de apremio llegó en el cuarto episodio, cuando Jake McCarthy conectó un sencillo de toque y robó la segunda base. Aunque McCarthy fue retirado en el plato gracias a un certero disparo del jardinero derecho Austin Slater tras un hit de Hunter Goodman, los Rockies lograron descontar momentáneamente con un sencillo productor de Jordan Beck.

Sin embargo, Alcántara ajustó sus lanzamientos y cerró la puerta a cualquier intento de remontada. Warren Schaeffer, mánager de los Rockies, reconoció la maestría del dominicano: “Colocaba la pelota donde quería. Intentamos ser agresivos y obligarlo a esforzarse, pero al final logró salir airoso. Es realmente bueno”. Con esta victoria, los Marlins inician el calendario con el pie derecho, apoyados en la figura de su jugador con mayor antigüedad y liderazgo en el roster.

Una nueva mentalidad bajo la tutela de McCullough

El mánager Clayton McCullough, quien cumple su segundo año al frente de los Marlins, destacó un cambio notable en la actitud de su lanzador estrella durante los entrenamientos primaverales. Según el estratega, un Alcántara sano y libre de los protocolos de rehabilitación permitió ver a un jugador más "jovial" y enfocado puramente en la competición.

Por su parte, el presidente de operaciones de béisbol, Peter Bendix, no ocultó su optimismo antes del primer pitcheo. Bendix predijo el regreso del "Sandy de antaño", aquel lanzador incombustible que en 2022 lanzó 228 2/3 entradas para ganar el premio Cy Young de forma unánime. El desempeño de este viernes sugiere que esa predicción está en camino de cumplirse.