Britney Spears en el radar de Brasil para posible regreso a los escenarios

Desde hace muchos años fanáticos de la cantante Britney Spears piden su regreso a los escenarios y pudiese ser posibles. Y es que, Brasil busca que la intérprete de "Tóxic", realice el concierto más enorme de su carrera.

Regreso a los escenarios

En el medio The Sun ha informado en un artículo, que Brasil desea que la rubia realice un concierto gratuito en Copacabana este 2026, tal y como han hecho otras artistas importantes como Lady Gaga y Madonna.

Dicen que Spears ha manifestado en repetidas ocasiones que no desea subir a los escenarios en Estados Unidos, por lo que autoridades de Río tienen la esperanza de que acepte la oferta en los próximos meses.

Pero la información no solo se queda en un posible, sino que tienen hasta el posible mes que la "La princesa del pop" realizaría el concierto, que sería mayo de este 2026.

Por qué los rumores

The Sun ha informado que todo comenzó cuando Parris Goebel, el coreógrafo de Lady Gaga, siguió a Britney en Instagram, lo que ha avivado la esperanza en sus fanáticos de verla derrochar talento como en los viejos tiempos.

Recordemos Goebel fue pieza fundamental en el concierto gratuito que dio Gaga en Río, como parte de su gira "The Mayhem Ball".

También se maneja Australia y Reino Unido, como países en donde Spears haga su regreso a los escenarios, tras años de ausencia.