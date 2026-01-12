Britney Spears enciende las alarmas con regreso a los escenarios

Suscríbete a nuestros canales

Tras varios años alejado de la música y en una lucha personal, Britney Spears anuncia su regreso a los escenarios para retomar su carrera, además de reivindicar su título de ‘Princesa del Pop’.

Por medio de una publicación en redes sociales, la cantante se sinceró sobre su futuro en la industria y cómo abordó su proceso de sanar luego de retomar el control de su vida. Una fotografía de su presentación en los AMAs del 2002 fue el punto de partida para romper el silencio.

Britney Spears dispuesta a regresar a los escenarios

Britney Spears abrió la posibilidad de retomar su carrera musical con un gran regreso a los escenarios bajo una única regla personal que es dejar fuera de su gira a Estados Unidos por razones personales.

Sin embargo, Reino Unido y Australia estarían entre los países que visitaría muy pronto con su anhelada música. “Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero sentarme en un taburete con una rosa rosa en mi cabello, en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino unido y Australia muy pronto”, indicó.

Este anuncio vino acompañado por uno más especial: la compañía de su hijo Jayden. El talento del jovencito de 19 años radica en tocar distintos instrumentos; Spears afirmó que estaría junto a su retoño en esta nueva etapa.

El proceso de sanar

Una orden judicial en 2021 puso fin a la tutela legal de Britney Spears bajo el control de su padre Jamie Spears por 13 años. Luego de este evento, la intérprete se mudó a México y en un intento de escapar de su rutina comenzó a publicar videos en su cuenta de Instagram.

Los bailes extraños se hicieron virales en cuestión de minutos y puso en tela de juicio su estado de salud mental. Sin embargo, para la ‘Princesa del Pop’ fue su terapia para sanar.

“Bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea. Sí y a veces es embarazoso, pero caminé sobre el fuego para salvar mi vida…”, confesó.