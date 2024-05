MLB: ¡El río suena! Juan Soto podría no seguir con los Yankees en 2025 por esta razón (+Declaraciones)

No se acostumbren a ver a los Yankees de Nueva York con la nómina que tienen esta temporada, en el futuro, con una inversión de un poco más de 300 millones de dólares, siga o no Juan Soto vistiendo el uniforme a rayas.

Con Hal Steinbrenner alabando de nuevo al dominicano en la sede de la MLB este miércoles, durante las reuniones de propietarios, donde dijo que el equipo es de "calibre de campeonato'', el propietario añadió que su nómina actual "no es sostenible".

"Voy a ser honesto, las nóminas a los niveles que estamos ahora mismo simplemente no son sostenibles para nosotros financieramente'' subrayó. "No sería sostenible para la gran mayoría de los propietarios, dado el impuesto de lujo que tenemos que pagar', agregó en declaraciones tomadas del New York Post (NYP).

Pero Steinbrenner insistió en que eso no significa que los Bombarderos del Bronx no podrán pagar el valor monetario de Juan José, mientras este se prepara para salir a la agencia libre por primera vez culminada esta temporada de Grandes Ligas.

"Tenemos una cantidad considerable de dinero (para el siguiente año)'', indicó Steinbrenner. "No teníamos una cantidad considerable de dinero que viene de la temporada baja pasada, es por eso que estamos en donde estamos".

En este momento, según Spotrac.com, los Yankees el róster completo del equipo se fija en 305 millones, de los cuales 202 ya están comprometidos para 2025.

Juan Soto y las secuelas si se prolonga su estadía

De acuerdo a Dan Martin del NYP, Gleyber Torres, quien ganará 14.2 millones de dólares el siguiente torne, está entre los que podrían no regresar, pero aun así, se tendría que abrir más espacio para retener al quisqueyano y Steinbrenner dejó claro, que no quiere reemplazar todo el dinero de la nómina de este año en la del próximo.

"He sido un disco rayado (sobre este tema): No creo que deba tener una nómina de 300 millones de dólares para ganar un campeonato'', dijo el propietario, "Creo que necesito una buena mezcla de veteranos, que van a ganar mucho más dinero, pero también hemos invertido mucho dinero en nuestro sistema de desarrollo de jugadores en los últimos 5-10 años. Y, en mi opinión, ahora tenemos uno de los mejores del beisbol", enfatizó.

Señaló las contribuciones hechas por Anthony Volpe y Luis Gil, así como las futuras incorporaciones de Jasson Domínguez, que está en una asignación de rehabilitación después de la cirugía de codo en 2023 para reparar un desgarro del ligamento uterino.

"A medida que se preparen, van a seguir teniendo sus oportunidades, al igual que lo hicieron Austin Wells, Gil y otros,'' declaró. "Creo que ser más joven te hace más rápido y también creo, tenga razón o no, que te hace menos propenso a las lesiones. Van a tener sus oportunidades''.

Tras alabar a varios de sus lanzadores, Steinbrenner hizo lo propio sobre la ofensiva, que “sí batalló un poco durante un mes", donde la combinación de Soto y Aaron Judge han ayudado a impulsar a ese grupo, que, al igual que la mayoría de los pitchers, se ha mantenido saludable.

“No tenía ninguna duda de que Juan Soto rendiría en Nueva York", dijo Steinbrenner sobre sus expectativas. "El mercado, la presión, nada de eso iba a ser un problema. ¿Cómo interactuaría con los aficionados, cómo interactuaría con los medios de comunicación, cómo interactuaría con sus compañeros de equipo? Ésas eran las tres preguntas que tenía y él ha estado genial en las tres".