Liberación de Carlos Santana fue de manera "conjunta", según Cleveland (+Detalles)

Los Guardianes de Cleveland rompieron el silencio este viernes para explicar la decisión de rescindir de los servicios del veterano primera base y ganador del Guante de Oro, Carlos Santana.

Santana fue puesto en libertad este jueves tras 116 partidos con Cleveland esta temporada. El infielder tiene la oportunidad de firmar con otro equipo antes de la fecha límite del 31 de agosto para la elegibilidad para los playoffs.

¿Qué dice Cleveland?

El presidente de operaciones de béisbol del equipo del conjunto de Ohio, Chris Antonetti, explicó que la decisión para terminar su relación “fue conjunta”.

“La semana pasada, conversamos mucho con Carlos debido al increíble aprecio que le tenemos”, dijo. “Y le doy mucho crédito por ser una presencia veterana que ha ayudado a estabilizar nuestro equipo. Ha tenido un impacto enorme en nuestra franquicia”.

Carlos Santana ha visto reducido su tiempo de juego en las últimas semanas, ya que el equipo ha optado por Kyle Manzardo y C.J. Kayfus (el prospecto número 4 de Cleveland, según MLB Pipeline) en la primera base.

“Cuando llevas 15 años en las Grandes Ligas, te ganas el derecho a saber qué está pasando y cómo pensamos”, dijo el mánager Stephen Vogt el domingo en Texas. “Ahora mismo, queremos darles a C.J. y Manzo la oportunidad de jugar un poco más y que entren al campo. Carlos sigue siendo el mejor primera base defensivo del béisbol”, indicó.

Números

El ex ganador del Bate de Plata y el Guante de Oro es uno de los 30 jugadores en la historia de la franquicia que han pasado 11 temporadas con Cleveland.

Carlos Santana bateó para .225 con 11 jonrones y 52 carreras impulsadas en 116 juegos tras firmar un contrato de un año en diciembre. El veterano de 15 años también ha jugado para Kansas City, Filadelfia, Minnesota, Pittsburgh, Seattle y Milwaukee, y es el líder activo con 1,330 bases por bolas.

“Probablemente, también estará en el Salón de la Fama de los Cleveland Guardians en un par de años”, dijo Vogt. “Fue muy divertido conocerlo y trabajar con él”.