Aaron Judge ingresó a este exclusivo club de históricos en las Grandes Ligas (+Detalles)

Aaron Judge está viviendo otra temporada histórica con los Yankees de Nueva York y recientemente llegó a los 40 jonrones, por cuarta vez en su carrera. El jardinero y bateador designado del equipo de la Gran Manzana volvió a tener una cita con la historia, al llegar a ese número de vuelacercas.

"El Juez", como es apodado el capitán, está con ritmo de otra campaña de MVP y sin duda, sus números respalda ese rendimiento ofensivo que ha tenido desde el Opening Day. Los Yankees quieren volver a lo más alto de la MLB y esperan que el rendimiento de este pelotero sea vital en esas aspiraciones.

Aaron Judge en un selecto club de leyendas

Judge se ha consolidado como uno de los talentos más impactantes en la historia reciente de la MLB al ingresar a un grupo sumamente exclusivo de jugadores que han logrado combinar varios hitos: ganar el premio Novato del Año, obtener múltiples MVP y registrar cuatro temporadas con 40 o más jonrones. Esta combinación de logros refleja no solo su poder ofensivo, sino también su consistencia y capacidad de dominar el juego a lo largo de los años, poniéndolo al nivel de leyendas como Willie Mays, Albert Pujols y Shohei Ohtani.

Lo que hace especialmente relevante la carrera de Judge es cómo ha mantenido un rendimiento élite en la era moderna del beisbol, marcada por lanzadores más especializados y estrategias defensivas avanzadas. Lograr estos hitos en un contexto tan competitivo refuerza su estatus como un jugador integral, capaz de cambiar el rumbo de un partido y dejar una huella histórica en los Yankees y en toda la MLB. Su combinación de poder, regularidad y reconocimiento individual lo coloca como uno de los grandes de todos los tiempos.

Tras esta marca, Aaron Judge tiene en la temporada 2025 un total de 139 hits, entre ellos 25 dobles, dos triples y sus 40 jonrones. Además, cuenta con 92 carreras remolcadas, 99 anotadas y promedio de .333, todo esto en 115 juegos con los Yankees.