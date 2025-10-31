NBA: Mira los juegos para la jornada de este viernes 31 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Arranque el segundo fin de semana de la temporada 2025-26 en la NBA con una cartelera más que emocionante en los mejores tabloncillos del mundo. Chicago Bulls y Philadelphia Sixers saltan a la cancha en busca de mantener su invicto en los primeros pasajes de la campaña.

La franquicia de Chicago (4-0) afronta un partido complicado contra New York Knicks, quienes tienen argumentos para convertirse nuevamente en finalistas en la Conferencia Este, mientras que, los Sixers desplegarán su poder ante Boston Celtics desde el Xfinity Mobile Arena.

En la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers regresan a la acción inspirados después de vencer 'in extremis' a Minnesota Timberwolves. Los dirigidos por JJ Redick visitan la casa de los Memphis Grizzlies, que posee la misma marca en este inicio de temporada con marca de tres juegos ganados y dos reveses.

Juegos para hoy en la NBA: 31 DE OCTUBRE