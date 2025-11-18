NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este martes 18 de noviembre

Warriors y Lakers buscarán  extender sus buenos momentos en la presente temporada de la NBA

Por

Humberto Mendoza
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 09:02 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este martes 18 de noviembre
Suscríbete a nuestros canales

Cinco enfrentamientos estremecerán los mejores tabloncillos del mundo para la jornada de este martes 18 de noviembre. Golden State Warriors y Los Angeles Lakers tendrán la misión de consolidar sus buen accionar en el inicio de temporada de NBA con desafíos frente a Orlando Magic y Utah Jazz, respectivamente.

NOTAS RELACIONADAS

La tropa de Stephen Curry viajará a Florida para intentar extender su seguidilla de triunfos en la presente campaña contra Orlando Magic. Los dirigidos por Steve Kerr vienen de vencer a New Orleans Pelicans y en partida doble a San Antonio Spurs, que ha afianzado como uno de los mejores equipo en la Conferencia Oeste.

Asimismo, Los Angeles Lakers han vencido en sus dos últimos compromisos e intentarán dar una nueva alegría a sus fans desde el Crypto.com Arena frente a Utah Jazz. Ante la ausencia de LeBron James, Luka Doncic ha sobresalido como el máximo protagonista en los tabloncillos y lo demostró en su más reciente desempeño ante Milwaukee Bucks con 41 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

Juegos para hoy en la NBA: 18 DE NOVIEMBRE

  • Golden State Warriors vs Orlando Magic
  • Detroit Pistons vs Atlanta Hawks
  • Boston Celtics vs Brooklyn Nets
  • Memphis Grizzlies vs San Antonio Spurs
  • Utah Jazz vs Los Angeles Lakers

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 18 de Noviembre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Baloncesto