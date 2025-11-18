NBA: Estos son los juegos para la jornada de este martes 18 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Cinco enfrentamientos estremecerán los mejores tabloncillos del mundo para la jornada de este martes 18 de noviembre. Golden State Warriors y Los Angeles Lakers tendrán la misión de consolidar sus buen accionar en el inicio de temporada de NBA con desafíos frente a Orlando Magic y Utah Jazz, respectivamente.

La tropa de Stephen Curry viajará a Florida para intentar extender su seguidilla de triunfos en la presente campaña contra Orlando Magic. Los dirigidos por Steve Kerr vienen de vencer a New Orleans Pelicans y en partida doble a San Antonio Spurs, que ha afianzado como uno de los mejores equipo en la Conferencia Oeste.

Asimismo, Los Angeles Lakers han vencido en sus dos últimos compromisos e intentarán dar una nueva alegría a sus fans desde el Crypto.com Arena frente a Utah Jazz. Ante la ausencia de LeBron James, Luka Doncic ha sobresalido como el máximo protagonista en los tabloncillos y lo demostró en su más reciente desempeño ante Milwaukee Bucks con 41 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

Juegos para hoy en la NBA: 18 DE NOVIEMBRE