NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 17 de noviembre

Milwaukee Bucks y Cleveland Cavaliers le dan inicio a una nueva semana en el mejor baloncesto del mundo

Por

Humberto Mendoza
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 10:42 am
Después de que Utah Jazz diera el campanazo en dos tiempos extras sobre Chicago Bulls en la jornada dominical, las emociones de la temporada 2025-26 de la NBA seguirá su andar con una electrizante cartelera de ocho compromisos para la cartelera de este lunes 17 de noviembre.

Milwaukee Bucks y Cleveland Cavaliers destaca como uno de los platillos fuertes en el inicio de semana en el mejor baloncesto del mundo. Giannis Antetokounmpo intentará llevar a los suyos al top-5 en la Conferencia Este, mientras que, la franquicia de Ohio buscará seguir escalando en las posiciones.

En otros escenarios, Detroit Pistons quiere aumentar su racha a doble digito ante unos desconocidos Indiana Pacers, que solo ha ganado uno en sus primeras 13 presentaciones en la presente campaña. Asimismo, Karl-Anthony Towns intentará imponer respeto con sus New York Knicks en territorio prohibido frente a Miami Heat.

Juegos para hoy en la NBA: 17 DE NOVIEMBRE

  • Los Angeles Clippers vs Philadelphia Sixers
  • Indiana Pacers vs Detroit Pistons
  • Milwaukee Bucks vs Cleveland Cavaliers
  • Charlotte Hornets vs Toronto Raptors
  • New York Knicks vs  Miami Heat
  • Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans
  • Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves
  • Chicago Bulls vs Denver Nuggets

