NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 17 de noviembre

Después de que Utah Jazz diera el campanazo en dos tiempos extras sobre Chicago Bulls en la jornada dominical, las emociones de la temporada 2025-26 de la NBA seguirá su andar con una electrizante cartelera de ocho compromisos para la cartelera de este lunes 17 de noviembre.

Milwaukee Bucks y Cleveland Cavaliers destaca como uno de los platillos fuertes en el inicio de semana en el mejor baloncesto del mundo. Giannis Antetokounmpo intentará llevar a los suyos al top-5 en la Conferencia Este, mientras que, la franquicia de Ohio buscará seguir escalando en las posiciones.

En otros escenarios, Detroit Pistons quiere aumentar su racha a doble digito ante unos desconocidos Indiana Pacers, que solo ha ganado uno en sus primeras 13 presentaciones en la presente campaña. Asimismo, Karl-Anthony Towns intentará imponer respeto con sus New York Knicks en territorio prohibido frente a Miami Heat.

Juegos para hoy en la NBA: 17 DE NOVIEMBRE