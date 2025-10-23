Mira quién será el nuevo entrenador de los Blazers tras el arresto de Chauncey Billups

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Portland Trail Blazers ha reaccionado con rapidez ante el desarrollo de los acontecimientos extradeportivos que sacuden a la NBA, nombrando al asistente Tiago Splitter como su nuevo Entrenador Jefe Interino, con efecto inmediato.

Splitter el nuevo sustituto de Billups

La decisión se produce horas después de que el hasta ahora entrenador jefe, Chauncey Billups, fuera puesto bajo custodia por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El arresto de Chauncey Billups en la mañana de este jueves está relacionado con una extensa investigación federal sobre operaciones de juego ilegal y manipulación de partidas de póquer de alto riesgo vinculadas, según las autoridades, con el crimen organizado.

El entrenador, que se encontraba en su quinta temporada al frente de los Blazers, enfrenta cargos de conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero. Tras conocerse la noticia, la NBA emitió un comunicado indicando que Billups ha sido puesto en excedencia de su cargo, cooperando plenamente con las autoridades pertinentes.

En este contexto de profunda incertidumbre y conmoción al inicio de la temporada 2025-2026, los Trail Blazers han recurrido a una figura respetada y con experiencia para tomar las riendas del equipo: Tiago Splitter.

El Desafío de Splitter al Mando

Tiago Splitter, exjugador campeón de la NBA con los San Antonio Spurs en 2014, se une a la selecta lista de exjugadores que asumen la dirección técnica de un equipo de la liga. El brasileño, que formaba parte del cuerpo técnico de Billups desde el inicio de la presente temporada, asume ahora el rol de liderar a una franquicia en plena reconstrucción que busca mantener el foco en el baloncesto a pesar de la turbulencia institucional.