Estos equipos buscarán fichar a Giannis Antetokounmpo a final de temporada

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La NBA se prepara para uno de los mercados de verano más convulsos de la última década. Según ha informado el prestigioso periodista de The Athletic, Shams Charania, cuatro franquicias de peso —Miami Heat, New York Knicks, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors— están diseñando planes estratégicos para realizar un intento agresivo de traspaso por la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, durante esta temporada baja.

El futuro del dos veces MVP y campeón de la NBA en 2021 parece estar más lejos de Wisconsin que nunca. Tras una temporada 2025-26 marcada por la inestabilidad institucional, la salida del técnico Doc Rivers y un rendimiento deportivo que ha dejado al equipo fuera de los puestos de vanguardia, el entorno de la liga da por hecho que el ciclo de "The Greek Freak" en los Bucks podría haber llegado a su fin.

El mercado de traspasos: Un tablero de ajedrez condicionado por los Playoffs

La información revelada por Charania subraya un factor determinante: el desarrollo de los actuales Playoffs de la NBA dictará el valor y la urgencia del mercado de traspasos por Giannis. Si bien los Bucks no han logrado los resultados esperados, el desempeño de los equipos interesados en sus servicios definirá qué piezas están dispuestos a poner sobre la mesa.

Un fracaso temprano para equipos como los Knicks o los Warriors podría acelerar ofertas "de pánico" que incluyan múltiples selecciones de primera ronda y jóvenes promesas, en un intento por convencer a una gerencia de Milwaukee que, hasta ahora, se ha resistido a reconstruir.

"Giannis aún prefiere salir de los Bucks", afirma el reporte. "El jugador busca un proyecto que le garantice competir por el anillo de forma inmediata, algo que siente que Milwaukee ya no puede ofrecerle tras los recientes movimientos fallidos en la plantilla".

Los pretendientes: ¿Quién tiene la mejor oferta?

La lista de candidatos no es casualidad; cada equipo ofrece una narrativa y un paquete de activos distinto:

Miami Heat: Tras años de flirteo, Pat Riley parece listo para "apretar el gatillo". Se rumorea un paquete centrado en Tyler Herro y el joven Kel’el Ware , junto con el capital del Draft necesario para convencer a los Bucks.

Golden State Warriors: Con el ocaso de su dinastía cerca, los de San Francisco ven en Giannis el socio perfecto para los últimos años de Stephen Curry . Un dúo Giannis-Curry cambiaría el equilibrio de poder en la Conferencia Oeste de forma instantánea.

New York Knicks: Con una base sólida y un exceso de activos, los Knicks buscan esa "ballena blanca" que los devuelva a la gloria absoluta en el Madison Square Garden.

Minnesota Timberwolves: Una opción intrigante que buscaría emparejar a Giannis con Anthony Edwards, creando posiblemente el dúo más dominante físicamente de la liga.

Una decisión de 275 millones de dólares

El trasfondo contractual añade una capa de urgencia. Antetokounmpo será elegible para una extensión supermáxima de cuatro años y 275 millones de dólares a partir de octubre de 2026. Si el jugador declina formalmente discutir esta extensión durante el verano, los Bucks se verán obligados a traspasarlo antes de la fecha límite de 2027 para evitar perderlo a cambio de nada en la agencia libre.

"El dinero no significa nada para mí. Lo que me importa es ganar", declaró Giannis recientemente tras el cierre de la temporada regular, enviando un mensaje claro a la gerencia de Milwaukee dirigida por Jon Horst.

El fin de una era en Milwaukee

La posible salida de Giannis representaría el fin de la era más exitosa en la historia moderna de los Bucks. Sin embargo, con una plantilla envejecida y pocas vías de mejora salarial tras el fallido experimento con Damian Lillard —quien terminó siendo cortado tras su lesión de Aquiles—, el traspaso del griego podría ser la única forma de que la franquicia obtenga los recursos necesarios para una reconstrucción total.