American Music Awards 2026: estos son los favoritos a “Artista del Año”

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La temporada de premios musicales entra en uno de sus momentos más esperados con la apertura de votaciones para los American Music Awards 2026.

Con ello, también se enciende la competencia por el galardón más importante de la noche, “Artista del Año”, una categoría que no solo mide éxito, sino conexión directa con el público.

En esta edición número 52, los AMAs vuelven a consolidarse como el termómetro más fiel de popularidad global, ya que sus ganadores son elegidos directamente por los fans, lo que convierte cada voto en una declaración de lealtad musical.

Lista de estrellas que figuran en los American Music Awards

Los nominados a “Artista del Año” reúnen a algunas de las figuras más influyentes de la música actual. Entre ellos destacan:

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Justin Bieber.

Se trata de una alineación que junta trayectoria, impacto cultural y dominio en plataformas digitales. Muchos de estos artistas han liderado listas de reproducción, encabezado festivales internacionales y marcado tendencias en redes sociales durante el último año.

Los favoritos del momento

Aunque la competencia es feroz, dos nombres han comenzado a sobresalir en la conversación pública y son los de Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

Carpenter llega impulsada por una presentación viral en Coachella 2026 que capturó la atención mundial gracias a su despliegue escénico, múltiples cambios de vestuario y una narrativa visual innovadora que marcó la pauta.

Por su parte, Bieber mantiene su estatus como uno de los artistas más influyentes del pop, con una base de fans sólida y una constante presencia en rankings globales, lo que lo convierte en un contendiente fuerte para el premio.

Votaciones del público

A diferencia de otras premiaciones, los AMAs no dependen exclusivamente de jurados especializados. Aquí, el poder recae en el público.

Las votaciones toman en cuenta la participación directa de fans, el rendimiento en streaming, ventas musicales y actividad en redes sociales, lo que convierte el resultado final en un reflejo auténtico de la popularidad actual.

Este sistema abre la puerta a sorpresas, ya que no siempre gana el artista con más trayectoria, sino quien logre movilizar a su audiencia de forma más efectiva.

Conoce aquí cómo votar: