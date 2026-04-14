Hija de Carmen Salinas demandará a quienes mancharon el nombre de su madre

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Un escándalo sacudió la memoria de la actriz Carmen Salinas luego de una entrevista en el canal de Saskia Niño de Rivera. Su hija, María Eugenia Plascencia, emprenderá una demanda contra la activista por “manchar” la imagen de su madre.

El equipo legal de Plascencia, encabezado por el abogado Gerardo Rincón, analiza el proceso y la recaudación de pruebas que también involucra al reo identificado como Beto por acusar a la fallecida actriz de realizar rituales satánicos en un podcast.

Según el periodista Joel O’Farrilli, a pesar de la disculpa pública de Saskia, la familia de Salinas no quedó satisfecha por lo que el proceso de demanda se aceleró para buscar justicia por daño moral.

Durante la entrevista, Beto mencionó a otros famosos, pero estos fueron censurados a diferencia del nombre de Carmen Salinas, para el abogado ese es un gran elemento que resaltará en esta ofensiva.

“Hay malicia efectiva porque se seleccionó a quienes sí proteger y a quienes no proteger”, comentó la periodista Flor Rubio.

En busca de justicia moral

María Eugenia Plascencia dejó claro que busca “justicia” y “limpiar el nombre” de su madre, quien falleció el 09 de diciembre de 2021 a los 82 años, tras sufrir un derrame cerebral.

Para la hija de la actriz, la disculpa de Saskia Niño de Rivera no se sintió real. “Muy así, al ahí se va. No es lo mismo después de todo el daño que ha hecho. Después de todas las vistas que tuvo y sigue teniendo, tú lo ves y te das cuenta del daño”.

Carmen Salinas en polémica

El escándalo se desató tras la difusión de un fragmento del podcast “Penitencia”, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, donde un recluso identificado como Beto relató episodios de su vida marcada por abandono, crimen y vínculos con personas del medio artístico y la política.

En ese contexto, el hombre mencionó a Carmen Salinas y sostuvo que ella estaba involucrada en supuestos rituales con menores de edad, incluyendo afirmaciones sobre el “robo” de niños para prácticas oscuras.