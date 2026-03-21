Este suplemento antioxidante ayuda a alimentar las células cancerosas

Glutation puede tener mortal efecto secundario 

Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 07:56 pm
Muchas medicinas tienen efectos secundarios, pero hay un antioxidante que puede reusltar sumamente maligno, para las personas a las que le fue detectado el cáncer.

Se trata de glutation, que por décadas fue uno de los suplementos favoritos, para evitar óxidos y restaurar el ADN, siendo utilizado por millones de personas, sin importar, si sufren de algún tipo de enfermedad.

El glutation alimenta las células cancerígenas:

Pues, según un estudio llevado a cabo por el Centro Oncológico Wilmot y publicado este sábado por la revista "Nature", el glutation puede resultar un antioxidante mortal, para los pacientes oncológicos.

Esto motivado a que las células cancerosas lo utilizan como una fuente, para alimentarse y protegerse; lo que quiere decir que este antioxidante fortalece las células cancerosas, algo que ha podido afectar a un gran número de pacientes oncológicos a lo largo de estas décadas.

