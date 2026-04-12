UFC: Paulo Costa brilla y protagoniza momento viral con Donald Trump en Miami

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La noche del UFC 327 en el Kaseya Center no solo dejó una de las mejores cierres de combate del año, sino también un encuentro que ha encendido las redes sociales. El brasileño Paulo Costa, tras un espectacular debut en la división de peso semipesado, atrajo todas las miradas al celebrar su victoria directamente con el expresidente Donald Trump.

El regreso triunfal de "Borrachinha"



Costa, quien subió a las 205 libras para enfrentar al invicto Azamat Murzakanov, despejó las dudas sobre su inactividad con un desempeño dominante. El clímax llegó en el tercer asalto, cuando una precisa patada a la cabeza envió al suelo al ruso, sellando el nocaut técnico y marcando un nuevo comienzo en la carrera del brasileño.

Saludo de Costa y Trump en la primera fila

Apenas el árbitro detuvo el combate, Costa saltó sobre la malla del octágono para dirigirse a la zona de invitados especiales. Allí, estrechó la mano de Donald Trump, quien presenciaba el evento junto al CEO de UFC, Dana White.

El presidente, que cumplirá 80 años el próximo mes de junio, se mostró eufórico por el resultado, felicitando personalmente al peleador mientras el recinto miamense estallaba en ovaciones.

Un impulso extra

Durante la entrevista post-pelea, Costa no ocultó la motivación que le supuso la presencia del mandatario:

"Ver al presidente en primera fila te da una energía diferente. Sabía que tenía que dar un show para él y para toda esta gente en Miami", declaró el brasileño ante el micrófono de Joe Rogan.