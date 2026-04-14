¡Semana 7 de infarto en la SPB! Conoce el calendario de la Copa y los duelos clave

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El tabloncillo nacional arde. La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) alcanza un punto de ebullición al entrar en su séptima semana de campeonato, una jornada marcada en el calendario por la intensidad de la Copa SPB. Los equipos ya no tienen margen de error; cada posesión cuenta y cada victoria es un paso de gigante hacia la postemporada.

Un arranque de semana electrizante

La acción inicia el martes 14 de abril con cuatro compromisos a las 7:00 PM. Entre los duelos más destacados, Diablos recibe a Héroes, mientras que el "Expreso Azul", Trotamundos de Carabobo, se medirá ante Marinos. Por su parte, Piratas buscará defender su casa ante Pioneros, y Brillantes hará lo propio frente a Centauros.

El miércoles 15 y el jueves 16 de abril no darán tregua. Equipos como Spartans, Cocodrilos de Caracas y Gaiteros del Zulia entrarán en escena para intentar sumar victorias cruciales en condición de local. La consistencia en casa será el factor determinante para quienes aspiran a llegar a la postemporada con ventaja de campo.

Fin de semana de clásicos y estrategia

Llegando al viernes 17 de abril, la cartelera presenta tres duelos nocturnos (7:00 PM) donde destaca la visita de Piratas a la capital para enfrentar a Cocodrilos. El sábado 18 será una jornada más corta pero intensa, con Spartans recibiendo a Diablos a las 6:00 PM, un horario ideal para el disfrute de la familia basquetbolera.

Para cerrar la semana, el domingo 19 de abril nos regala una jornada maratónica de cinco encuentros. Desde las 5:00 PM, los fanáticos podrán disfrutar de choques como Guaiqueríes vs Trotamundos y Marinos vs Centauros, cerrando la noche a las 6:00 PM con el enfrentamiento entre Héroes y Cocodrilos.

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