El Acorazado recupera su potencia: Wesley Saunders regresa a Marinos

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La directiva de Marinos de Oriente no ha escatimado esfuerzos en la confección de su tripulación para este 2026 y ha concretado el retorno de uno de sus pilares extranjeros más sólidos: Wesley Saunders. El escolta norteamericano de 1.97 metros de estatura vuelve al Anzoátegui para aportar la jerarquía y el equilibrio que lo convirtieron en un referente de la liga el año pasado.

Un rendimiento de élite

Saunders no es un desconocido para la afición oriental. Su paso por la zafra 2025 dejó registros que justifican su estatus de importado de primer nivel. Durante la ronda regular anterior, el egresado de la Universidad de Harvard promedió 17.2 puntos y 7.9 rebotes por encuentro, demostrando una capacidad atlética superior para su posición.

Sin embargo, su mayor impacto radica en su polivalencia. Saunders no solo es una amenaza ofensiva (respaldado por un impresionante 48.4% de efectividad en triples) sino que también es un especialista defensivo, como lo certifican sus 3.0 robos por partido en la campaña previa.

Con un currículo que incluye pasantías por la G-League (Knicks, Spurs, Bulls y Hustle) y un amplio recorrido por las ligas más competitivas de Europa (Italia, Francia, Alemania) y Latinoamérica, el estadounidense ofrece un abanico de recursos tácticos ideales para el sistema del coach Néstor "Mamá Osa" Salazar.

Debut de alto voltaje

La incorporación de Saunders no se hará esperar. El jugador ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico y se espera que vea acción hoy mismo, 14 de abril, nada menos que frente a Trotamundos de Carabobo. Este duelo de colosos de la SPB será el escenario perfecto para que el "Acorazado" ponga a prueba su nueva pieza en la búsqueda de recuperar el protagonismo histórico en el baloncesto profesional venezolano.