Voleibol

FIVB y FVV avanzan en la planificación para el voleibol en Venezuela

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) han marcado un hito en las relaciones bilaterales 

Por

Eimy Carta
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 02:57 pm
FIVB y FVV avanzan en la planificación para el voleibol en Venezuela
Suscríbete a nuestros canales

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) celebraron esta semana una reunión trascendental en Lausana, Suiza, con el objetivo de impulsar y potenciar el talento de este deporte en Venezuela.

El encuentro, que la FIVB calificó como el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para el voleibol venezolano, contó con la presencia del presidente de la FVV, José Manuel Vásquez Aranguren, y el secretario general, Yeivic Moisés Jiménez Pérez, quienes se reunieron con el presidente de la FIVB, Fabio Azevedo.

Planes estratégicos y reconocimiento de éxitos

La agenda de la reunión se centró en discutir nuevas iniciativas y oportunidades de colaboración para fortalecer el deporte en el país sudamericano. El plan principal incluye dos puntos clave:

  • Centro de Excelencia FIVB en Venezuela: Se avanzó en la planificación de un futuro Centro de Excelencia de la FIVB en Venezuela, una instalación que buscaría el desarrollo sostenido de los atletas.

  • Programa Volleyball Empowerment: Se acordó una colaboración mejorada a partir de 2026 para el desarrollo de las selecciones nacionales a través del programa de empoderamiento de la FIVB.

La FIVB aprovechó la ocasión para celebrar los recientes logros del voleibol venezolano , destacando varios hitos deportivos:

  • La histórica clasificación de la Selección Masculina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

  • El triunfo de la selección masculina en la Copa Panamericana de Voleibol 2025 en León, México.

  • El éxito del equipo femenino Sub-17 en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2025.

  • El crecimiento constante del voleibol de playa venezolano.

Esta reunión marca un paso significativo en la misión de la FIVB de empoderar a las Federaciones Nacionales y al talento del voleibol en todo el mundo, prometiendo un horizonte más brillante para la disciplina en Venezuela.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 14 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Otros deportes