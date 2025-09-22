¡Venezuela es de oro! La selección U17 de voleibol femenino barre a Brasil y se corona campeona

Suscríbete a nuestros canales

Este triunfo, logrado en la ciudad de Lima, Perú, no es solo una medalla de oro para la selección u17 femenina de voleibol; es la culminación de un proceso largo, el sueño de una generación y la prueba de que el trabajo duro y la perseverancia pueden superar cualquier pronóstico.

La final de un duelo de titanes

El enfrentamiento entre Venezuela y Brasil siempre es un clásico, pero en la categoría U17, las brasileñas partían como las claras favoritas, un estatus que han mantenido históricamente en el voleibol de la región. Sin embargo, las jugadoras venezolanas demostraron que no se dejan intimidar por la historia. Con una combinación de coraje, disciplina táctica y un desempeño individual excepcional, consiguieron una victoria inolvidable que dejó a todos sin aliento.

Este triunfo es la primera vez en la historia que Venezuela gana un campeonato sudamericano de voleibol femenino en esta categoría. Este hito no solo asegura su boleto al Mundial Sub-18, sino que también las posiciona como una de las promesas más grandes del deporte a nivel global.

Estadísticas de un partido para la historia

El partido fue un reflejo de la intensidad con la que jugó Venezuela todo el torneo. Los sets fueron peleados punto a punto, con los equipos intercambiando golpes y demostrando un nivel técnico y mental impresionante.

Primer set: Venezuela 25 – 22 Brasil

Segundo Set: Venezuela 25 – 14 Brasil

Tercer set: Venezuela 25 – 23 Brasil

La defensa venezolana fue una de las claves del partido. El bloqueo fue decisivo para frenar los ataques de Brasil, lo que frustró a las atacantes y permitió a las criollas lanzar contraataques letales. El servicio también fue un arma fundamental para ambas selecciones, pero el de Venezuela fue especialmente efectivo, forzando errores en la recepción de Brasil y complicando su primer toque, lo que limitó la efectividad de sus armadoras.

El triunfo de la selección femenina de voleibol sub-17 de Venezuela es más que un simple resultado; es una inspiración. Es la prueba de que, con talento y dedicación, se pueden romper barreras históricas y alcanzar la gloria. Esta victoria es un claro indicio de que el futuro del voleibol venezolano es brillante.