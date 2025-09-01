Venezuela se viste de oro en la Copa Panamericana de Voleibol

Suscríbete a nuestros canales

Para culminar con su actuación en la Copa Panamericana de Voleibol masculino, la selección nacional de Venezuela se enfrentó a la anfitriona selección mexicana en el en el Domo de la Feria de León de Guanajuato.

El elenco tricolor llegó a esta instancia después de vencer en cinco sets a su similar de Colombia, alcanzando la instancia decisiva por primera vez en la historia, por lo que quería cerrar con broche de oro ante el combinado local.

Venezuela se mostró superior a lo largo del encuentro, ganando los dos primeros sets. Sin embargo, no pudo concretar la barrida en Guanajuato ante varios errores de saque que le hicieron perder puntos clave, por lo que el partido se extendería hacia el cuarto set.

Campeones de América

Allí, los sudamericanos retomaron su dominio, venciendo a la escuadra azteca y consagrándose por primera vez como campeones masculinos de América en voleibol, logrando un hito histórico para el deporte nacional.

"Si lo puedo definir en una sola palabra, sería 'Familia'. Desde el primer día que comenzó la preparación y la convocatoria, tuvimos un feeling increíble", manifestó Héctor Mata antes de este compromiso por la presea dorada: "Eso ha sido parte importante de los resultados que hemos dado".