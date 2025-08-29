VOLEIBOL: Venezuela avanza invicta a las semifinales de la Copa Panamericana de Mayores

Suscríbete a nuestros canales

#PorAmorAlVolley

El renacer del voleibol venezolano continúa brindando resultados. En esta oportunidad, Venezuela pasa invicta a las semifinales de la Copa Panamericana de Mayores que se realiza en León, Guanajuato, México entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre.

Venezuela se impuso en sets corridos (3-0) en el grupo A a los equipos de Estados Unidos, Cuba y Antigua, respectivamente, y se encuentra a la espera de los resultados de los partidos estelares el día de hoy, para conocer la selección contra la cual disputará la segunda semifinal el día sábado 30 de agosto a las 10:00 p.m.

La Copa Panamericana de Mayores Masculina, organizada por la Confederación de Voleibol para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Norceca) es clasificatoria a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollarán en Santo Domingo, República Dominicana en 2026, y se suma a la clasificación del equipo adulto femenino, también alcanzada en la ciudad mexicana de Colima el pasado 10 de agosto, donde el equipo femenino obtuvo el quinto lugar del torneo venciendo a Perú.

Podio venezolano tras cinco años de ausencia

La selección nacional adulta de voleibol masculino se encontraba ausente de los escenarios internacionales y del ranking de la Federación Internacional de Voleibol desde su participación en los Juegos Olímpicos en Tokyo 2020.

Actualmente, el equipo cuenta con cinco jugadores olímpicos: el capitán Willner Rivas, José “Chema” Carrasco, Emerson Rodríguez, Ronald Fayola y el líbero Héctor Mata, además del técnico asistente Luis Arias (entonces jugador) y el estadístico Ronald Rojas, quienes han sumado su experiencia a la convocatoria realizada por el entrenador Rubén Wolochin.

Es así como desde el inicio de los entrenamientos el 8 de mayo de 2025, el equipo adulto ha obtenido el tercer lugar en la Copa América de Voleibol Masculina y Willner Rivas dentro del All Stars del campeonato, y la clasificación directa a semifinales en la Copa Panamericana adulta.

Estos resultados son producto del trabajo de la junta directiva de la Federación Venezolana de Voleibol presidida por José Vásquez con el Ministerio del Deporte, el ministro Franklin Cardillo y las autoridades del Viceministerio de Alto Rendimiento, que han brindado las mejores condiciones posibles de alojamiento, alimentación, uniformidad y material deportivo para el funcionamiento de las concentraciones permanentes femenina y masculina desde enero de 2025, que nos proporcionan una cantera de jugadores que tributan a cinco equipos nacionales de voleibol de piso en diferentes categorías.

Los resultados visibles en tiempo récord nos han permitido asimismo el comienzo de la obtención de puntos en el Ranking mundial, donde Venezuela se encuentra en el lugar 47 con 82.24 puntos.