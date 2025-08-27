Campeón mundial de boxeo, Albert Ramírez, fue recibido en Maiquetía

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 8 de agosto, el boxeador venezolano Albert Ramírez se coronó campeón mundial de la categoría semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de vencer vía nocáut británico-neozelandés Jerome Pampellone.

Poco más de dos semanas después de haber ganado aquella pelea celebrada en Bengasi, Libia, Ramírez regresó a territorio venezolano, donde fue celebrado como un héroe.

El boxeador venezolano emocionando en su llegada

Este 26 de agosto arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, siendo recibido po el Gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, junto al viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera.

"Esta alegría es para Venezuela. Agradezco profundamente al Gobernador Terán por el apoyo incondicional que siempre me ha brindado", dijo Albert Ramírez, quien se mostró emocionado por el recibimiento.

"Albert es un cacique de Venezuela, un atleta integral que con entrega y compromiso ha logrado poner en alto el nombre de nuestro país", comentó a su vez, el Gobertador Terán.

Albert Ramírez destaca con una carrera victoriosa

A sus 33 años de edad, Albert Ramírez ha tenido una carrera profesional intachable sobre el ring, con 22 peleas, de las cuales ha salido airoso en todas, 19 de ellas vía nocáut.

Esto después de una trayectoria laureada en el boxeo amateur, como lo demuestra su medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, dando el salto al profesionalismo tres años después, en 2018.