El fenómeno Wembanyama: Persiguiendo las huellas de Shaq

Suscríbete a nuestros canales

La precocidad en la NBA ha encontrado un nuevo estándar de medición, y su nombre es Victor Wembanyama. El joven prodigio francés ha vuelto a sacudir las hojas de anotación al registrar su cuarto partido de carrera con al menos 40 puntos y 15 rebotes, consolidándose no solo como el presente de los San Antonio Spurs, sino como una anomalía estadística en la historia moderna del baloncesto.

Para dimensionar la magnitud de lo que Wemby está logrando antes de cumplir los 23 años, es necesario mirar hacia atrás cinco décadas. En los últimos 50 años de la NBA, la lista de jugadores capaces de dominar la pintura y el aro de esta manera a tan corta edad es extremadamente selecta. De hecho, solo un nombre aparece por encima del francés en este apartado específico: Shaquille O’Neal.

El dominio físico vs. la evolución total

Mientras que O’Neal acumuló 9 partidos de 40-15 antes de soplar las 23 velas basándose en una fuerza física nunca antes vista, Wembanyama lo está logrando con una combinación de agilidad, tiro exterior y envergadura que desafía las leyes de la lógica para un jugador de su estatura.

Este hito no es solo una estadística aislada; es la confirmación de que la liga atraviesa un cambio de guardia. Wembanyama ya no solo compite contra sus contemporáneos, sino que ha comenzado a entablar un diálogo histórico con los pívots más dominantes que jamás hayan pisado una duela.