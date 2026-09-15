Lismar Lyon oro y récord regional para Venezuela en los Juegos Sudamericanos 2026

Lismar Lyon dio una muestra de su talento en la piscina, la criolla logró su primera medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 (Colombia) en la prueba de los 50 metros mariposa femenina. Además, la nadadora impuso un récord regional.

La venezolana se impuso con contundencia en la prueba al registrar un tiempo de 26.38 segundos, crono con el que impuso el nuevo récord sudamericano en la especialidad. Lyon fue seguida de la brasileña Giulia Carvalho y completó el podio de la local Sirena Rowe.

Con esta exhibición en la segunda pruba más veloz de la natación, la venezolana sumó su segunda medalla en los Juegos Sudamericanos, ya que logró el bronce en el relevo 4X100 combinado. La delegación criolla en la disciplina de la natación ya suma seis medallas divididas en dos de oro, una de plata y tres de bronce.