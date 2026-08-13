Venezuela luchó hasta el final, pero quedó fuera del Mundial Femenino de Voleibol U-17

Suscríbete a nuestros canales

La selección femenina de Venezuela afrontó este miércoles uno de los mayores desafíos de su participación en el Mundial de Voleibol U-17, con la ilusión de seguir avanzando en el certamen que se disputa en Chile. Las criollas llegaron a los octavos de final después de una sólida fase de grupos y con el objetivo de dar otro golpe ante una representante asiática.

Fin al sueño mundialista

Las venezolanas mostraron carácter durante todo el encuentro, pero China Taipéi terminó imponiendo su ritmo para llevarse la victoria por 3-0, con parciales de 25-21, 25-19 y 25-22. El resultado puso punto final a la participación de Venezuela en la cita mundialista.

A pesar del marcador, el conjunto nacional compitió de principio a fin y encontró en Yalesca Colina a su principal referente ofensivo. La joven terminó el compromiso con 15 puntos, mientras que Yossandra Oviedo y Antonella Lovera aportaron siete unidades cada una.

El revés cierra una actuación que dejó señales positivas para el voleibol femenino venezolano. La selección había conseguido avanzar a los octavos de final tras finalizar segunda del Grupo B, con nueve puntos, luego de una fase en la que también consiguió importantes victorias.

China Taipéi, una de las selecciones asiáticas con gran tradición en esta disciplina, fue finalmente la encargada de ponerle freno al recorrido de las criollas. Venezuela se despide del Mundial U-17, pero lo hace después de competir entre las mejores selecciones de su categoría.