Venezuela buscará este hito en la Copa Panamericana de Voleibol

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La selección masculina sub-17 de Venezuela logró su pase a la gran final de la Copa Panamericana de Voleibol, que se disputa en Guatemala, tras superar al equipo de Estados Unidos en la jornada semifinal. El sexteto nacional buscará su primera medalla de oro en este torneo.

El conjunto venezolano se impuso con parciales ajustados de 25-23, 25-21 y 26-24, sellando una victoria en sets corridos ante la delegación estadounidense. El más destacados por el combinado nacional fue Diego Rondón, con el dorsal #11, marcó un total de 12 puntos.

La clave del triunfo de Venezuela estuvo en la defensa, ya que logró 6-7 bloqueos y solo cometió 21 errores no forzados, nueve menos que Estados Unidos. En el servicio, ambos equipos consiguieron solamente un "ace".

¿Contra quién Venezuela disputará la final?

Ahora la alineación criolla se enfrentará a Canadá que viene de dejar en el camino a México (3-2) por el título regional este 9 de agosto, partido que está pautado para que comience a las 4:00 pm.

"¡Qué orgullo ver a estos muchachos defender los colores patrios con el alma, carácter y el nivel competitivo de los grandes! Este logro reafirma con contundencia el verdadero renacer del voleibol venezolano y marca una nueva era dorada para nuestras categorías formativas.", señaló la Federación Venezolana de la disciplina en su cuenta de la red social de Instagram tras el triunfo Vinotinto.