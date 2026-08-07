Venezuela vence a Perú y firma su primer triunfo en el Mundial de Voleibol Femenino U17

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La selección venezolana de voleibol femenino sub-17 escribió este viernes una página dorada en la historia del deporte nacional. En un partido disputado en territorio chileno, el conjunto criollo superó 3-1 a su similar de Perú, registrando así la primera victoria de la categoría en una cita planetaria de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El sexteto venezolano mostró carácter, temple defensivo y una notable capacidad de reacción ante un rival directo en la región, logrando cerrar un marcador favorable con parciales de 23-25, 25-23, 25-20 y 27-25.

Un clásico sudamericano definido por la contundencia

Este resultado marca la primera vez que un sexteto femenino venezolano de la categoría sub-17 logra sumar una victoria en un torneo mundialista. La delegación nacional llegó a esta competencia tras un ciclo de preparación respaldado por el título continental en el Campeonato Suramericano de Lima y la Copa Panamericana de Honduras 2026, reafirmando el progreso del talento juvenil en la región.

Tras culminar la jornada ante el conjunto peruano, el calendario oficial del torneo establece que Venezuela se medirá este sábado 8 de agosto a la selección de China. El compromiso está programado para disputarse a las 8:00 p.m. (hora de Venezuela) en la sede del evento en San Felipe, Chile.

El panorama del Grupo B para las siguientes jornadas

El choque frente al conjunto asiático representa la tercera presentación de la escuadra nacional en la ronda de grupos. Posterior al encuentro ante China, el itinerario del equipo venezolano continuará el lunes 10 de agosto frente a Túnez a las 2:00 p.m., y cerrará la fase inicial el martes 11 de agosto contra Filipinas en el mismo horario.