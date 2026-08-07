Juegos Centroamericanos y del Caribe: ¡Cómodo! Julio Mayora suma dos nuevas doradas para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Julio Mayora sigue cosechando éxitos en representación de Venezuela y este jueves alcanzó un doblete de medallas doradas en la categoría de 79 kilogramos, tras una brillante actuación con su levantamiento de pesas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El atleta venezolano destacó tanto en el arranque como en el envión, para sumar dos preseas a su palmarés regional e internacional, haciendo valer su experiencia en esta oportunidad.

Julio Mayora brilla en los dos retos

En el arranque, fue suficiente su segundo levantamiento, el cual fue de 151 kilogramos. En su primer intento, el venezolano había logrado un peso de 147 kilogramos y para el tercero ya tenía la cima asegurada. Por lo tanto, no era necesario esforzarse.

Mientras que en el envión empezó con un peso de 186 kilogramos, aumentando 3 kilos en cada uno de los dos siguientes enviones, para lograr su mejor impulso en el tercer y último intento, levantando 193 kilogramos; para dejar a Venezuela en la cúspide de su categoría en la halterofilia.

Mayora quedó a solamente dos kilogramos de alcanzar el total que logró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando conquistó su histórica medalla de plata. En total, el criollo levantó 344 kilogramos y en aquella ocasión, alzó 346 en la categoría de 73 kilogramos.

Así queda Venezuela en el Medallero

Con estas dos nuevas preseas, Venezuela alcanzó las 35 medallas de oro, aunadas a 53 de plata y 88 de bronce; para mantenerse en la cuarta casilla del medallero del evento regional.