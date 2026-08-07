MLB: ¡Comiquita! Jardineros de los Marlins le regalan un cuadrangular a Ronald Acuña Jr.

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Ronald Acuña Jr. sigue demostrando su poder tras su regreso de la lista de lesionados y, aunque en esta oportunidad fue con poco de suerte, el venezolano alcanzó la decena de bambinazos en el presente torneo.

La novena de los Bravos de Atlanta quiere continuar la racha positiva y está derrotando parcialmente 2 carreras por 0 a los Marlins de Miami, en un juego que fue detenido momentáneamente por lluvia.

La suerte juega a favor de Ronald Acuña Jr.

Parte de los bloopers más populares son en los que los jardineros mismos son quienes terminan de botar la pelota tras hacerla rebotar sobre su guante o alguna parte de su cuerpo. Justamente eso fue lo que pasó esta noche con un batazo de "La Bestia".

Con un compañero en la primera base, Acuña conectó un largo elevado entre los jardines central e izquierdo. No obstante, parecía estar dominado, hasta que los outfielders se confundieron, terminaron chocando y la bola rebotó tras hacer contacto con el center field, acabando fuera del parque.

La acción generó mucha confusión entre todos los involucrados; incluso, el venezolano se quedó un momento en la primera base para esperar la sentencia del umpire, quien decretó rápidamente el cuadrangular, tal como lo indica el reglamento.

Este curioso batazo de cuatro esquinas significó el número 10 (tercero en los últimos siete juegos) en el 2026 para el "Abusador", quien además arribó a 26 rayitas impulsadas y dejó su promedio en .242; en un torneo donde ha tenido que lidiar nuevamente con las lesiones.