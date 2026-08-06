MLB: Esto dijo Pete Crow-Armstrong sobre la carrera por el Más Valioso ante Ohtani

Luego de un electrizante enfrentamiento contra Shohei Ohtani, el estelar jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, habló sobre el MVP. El miércoles, Chicago venció 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles en un juego de auténtico alto voltaje.

Durante ese emocionante compromiso, la joven figura de los Cachorros se robó el espectáculo al despachar dos enormes cuadrangulares. Esta pletórica actuación consolidó aún más su candidatura para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Prioridades muy claras

En declaraciones recogidas por Jesse Rogers de ESPN, Crow-Armstrong confesó que le encantaría superar al fenómeno japonés. Sin embargo, aclaró de inmediato que obtener este prestigioso galardón individual no es su objetivo principal.

"Sería una locura decir que no quiero ganar un premio MVP", admitió el talentoso patrullero tras su brillante jornada ofensiva. A pesar de toda la atención mediática que rodea su gran temporada, aseguró mantener los pies sobre la tierra.

"Si hablamos de tener las prioridades claras, creo que las mías lo están bastante bien. No me preocupa demasiado", continuó. Reconoció que es divertido recibir esos elogios, pero enfatizó que no es un tema que altere su enfoque diario.

Números de Jugador Más Valioso

Con 24 años, Crow-Armstrong atraviesa una campaña excepcional que amenaza el reciente reinado de Ohtani en el viejo circuito. Cabe recordar que el japonés viene de ganar el premio en las últimas dos temporadas en la Liga Nacional.

El jugador de Chicago ostenta una formidable línea ofensiva de .288/.386/.552, acompañada de 26 jonrones y 69 carreras impulsadas. Además, su velocidad y excelsa defensa destacan con 28 bases robadas y 14 carreras salvadas con el guante.

Su impacto global en el terreno es innegable, liderando todas las Grandes Ligas con un impresionante fWAR de 7.5. Esta avanzada métrica supera actualmente el fWAR de 6.4 que acumula Ohtani combinando sus labores como bateador y lanzador.

Un toque de humor para cerrar

A pesar de dominar varias estadísticas y liderar esta cerrada carrera, el estelar jardinero sabe que la competencia es durísima. Ohtani es un talento generacional único que aporta un valor incalculable en ambas facetas del juego.

Consciente de esto, Crow-Armstrong reconoció con una sonrisa qué aspecto le faltaría para asegurar la corona sin dejar dudas. "Creo que si quieren seguir hablando de todo este tira y afloja, debería ir al laboratorio y empezar a lanzar", bromeó.