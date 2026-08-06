Huella histórica en la MLB: Pete Crow-Armstrong empata récord centenario de la era moderna

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El joven estelar de los Chicago Cubs, Pete Crow-Armstrong, continúa escribiendo su nombre en los libros dorados de las Grandes Ligas. Tras conseguir una actuación descomunal con el madero, la figura de los Cubs sumó más de 10 bases totales en un mismo compromiso por séptima ocasión en su trayectoria ligamayorista.

Con este desempeño, "PCA" alcanzó un hito histórico de la era moderna de la MLB (iniciada en 1900) al empatar a la leyenda Hal Trosky, quien fijó dicha marca entre 1933 y 1936 vestible con los Indios de Cleveland. Ambos comparten ahora la cima histórica como los únicos bateadores que han registrado siete partidos con al menos 10 bases totales a los 24 años o menos.

Un perfil ofensivo de élite a temprana edad

La hazaña de Crow-Armstrong cobra aún más valor considerando la exigencia física y técnica que requiere acumular 10 o más bases en un solo encuentro, una hazaña que usualmente exige combinaciones de múltiples cuadrangulares y batazos de extrabase.

La consistencia y explosividad del jardinero lo posicionan a pasos agigantados entre los talentos jóvenes más influyentes del béisbol contemporáneo, consolidando un ritmo de producción ofensiva que no se presenciaba en las Grandes Ligas para un jugador de su categoría de edad desde hace casi un siglo.